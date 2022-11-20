Ворог рано вранці обстріляв населений пункт Очаківської громади.

Вночі окупанти завдавали ударів з реактивної системи залпового вогню по акваторії й населеному пункту Очаківської громади.

Внаслідок обстрілу загорілася господарча будівля, детальна інформація уточнюється, про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

"З 04:16 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії й населеному пункту Очаківської громади...", - написав він.

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Кім додав, що у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли "відносно спокійно".

Ситуація в Миколаївській області під час війни з РФ - найважливіші новини

Супротивники вже не раз обстрілювали населені пункти регіону, є руйнування, жертви й постраждалі.

Збройні сили України пішли у контрнаступ наприкінці літа. Унаслідок контрнаступу вже було звільнено, зокрема, майже всю Миколаївську область.

10 листопада повідомлялося, що наші захисники взяли під контроль місто Снігурівка. Нардеп Роман Костенко повідомив, що це останнє місто, яке знаходилося під ворожим контролем у Миколаївській області.

В регіоні під окупацією залишалась Кінбурнська коса - це піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова, вона знаходиться між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем.

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