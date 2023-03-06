Сили протиповітряної оборони напоготові.

У ніч на понеділок, 6 березня, у ряді областей України оголосили повітряну тривогу.

Наразі сигнал про небезпеку лунає на території Чернігівської, Київської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Донецької областей.

Тим часом у Київській обласній військовій адміністрації попереджають про повітряну ціль у небі області.

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"Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу", - йдеться у повідомленні КОВА у Telegram.

Об'єкти у небі над Україною

Нещодавно у Повітряних силах Збройних Сил України поясняли, що окупанти почали активно запускати безпілотники на територію України, щоб вистежувати роботу Сил оборони.

Вранці 5 березня у Оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що Росія може завдати точкових ракетних ударів по країні.

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