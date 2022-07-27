Які б не були у ворога плани - українці їх зламають, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що деокупація територій буде відбуватися всіма доступними Україні інструментами.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні до українців сьогодні - за підсумками 154-го дня війни.

"Які б не були у них (окупантів – УНІАН) плани – ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України", - сказав Зеленський.

Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області він зазначив, що звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нашими силами.

"Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 27 липня начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що Збройні сили України сьогодні вночі завдали точкових ударів по Антонівському мосту біля окупованого Херсона.

Згодом тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій повідомив, що Антонівський міст не зруйновано, але через завдані руйнування пересуватися ним неможливо.

За його словами, вночі ЗСУ завдали високоточні удари по мосту, і через руйнування тепер знищено логістичні й транспортні шляхи окупантів.

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