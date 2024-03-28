"Уже завтра" ракети можуть полетіти в будь-яку країну, заявив президент України.

Повномасштабна війна в Україні триває, і армія російського диктатора Володимира Путіна може прийти в Європу.

Ракети "вже завтра" можуть полетіти в будь-яку державу, розповів президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю CBS News. "Ця агресія і армія Путіна можуть прийти в Європу, і тоді громадяни США, солдати США повинні будуть захищати Європу, тому що вони члени НАТО", - попередив український лідер.

За словами Зеленського, ватажок росіян сповнений рішучості "повернути колишньому Радянському Союзу його імперську славу і його географічні кордони". "80-ті роки і кінець 90-х - він (Путін, - Ред.) ніколи цього не пробачить", - заявив президент, припустивши, що диктатор відчуває затаєну образу через крах світу, що існував до "холодної війни". "Він вірить у це. Нам не потрібно змінювати його думку... Нам потрібно її замінити", - вважає лідер українців.

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Нагадаємо, в Євросоюзі вже не раз говорили про те, що є загроза розширення агресії Росії. За словами президента Польщі Анджея Дуди, РФ може напасти на країни-члени НАТО вже у 2026-2027 році.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Володимир Зеленський говорив, що точно ніхто не знає, коли завершиться війна з росіянами.

Німецька газета Welt писала, що якщо держави Заходу швидко не нададуть українській стороні значно більше зброї, то нашій країні загрожує "критична фаза" у війні проти РФ до вересня. На думку журналістів, уже у 2024-му протистояння може бути припинено.

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