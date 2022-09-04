У Генштабі не виключають, що ворог може використати диверсійно-розвідувальні групи у прикордонних районах України.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
Так, у Чернігівській та Сумській областях зафіксовано посилення інтенсивності обстрілів вздовж державного кордону, яке пояснюється нещодавньою ротацією артилерійських підрозділів противника на зазначеному напрямку.
Зазначається, що сьогодні ворог обстріляв 12 населених пунктів у цих областях.
"Крім того, не виключається застосування противником диверсійно-розвідувальних груп в прикордонних районах України", - додали у Генштабі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські військові не допустили просування росіян на кількох напрямках. Наша авіація завдала 12 ударів проти живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів ворога.