У Чернігівській та Сумській областях зафіксовано посилення інтенсивності обстрілів вздовж кордону.

У Генштабі не виключають, що ворог може використати диверсійно-розвідувальні групи у прикордонних районах України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Так, у Чернігівській та Сумській областях зафіксовано посилення інтенсивності обстрілів вздовж державного кордону, яке пояснюється нещодавньою ротацією артилерійських підрозділів противника на зазначеному напрямку.

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Зазначається, що сьогодні ворог обстріляв 12 населених пунктів у цих областях.

"Крім того, не виключається застосування противником диверсійно-розвідувальних груп в прикордонних районах України", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські військові не допустили просування росіян на кількох напрямках. Наша авіація завдала 12 ударів проти живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів ворога.

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