Військові відпрацювали вогневе ураження по умовній піхоті та бронетехніці, які знаходяться на відстані понад 30 кілометрів.

Збройні Сили України провели тренування та відпрацювали застосування системи "Ураган" на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Вогневе ураження наносилося по піхоті та бронетехніці умовного противника, які знаходяться на відстані понад 30 кілометрів.

Про це УНІАН розповіли у Командуванні об'єднаних сил ЗСУ.

Так, військові провели умовні стрільби по координатах, що надаються операторами безпілотних летальних апаратів. Захисники України проводили розрахунки реактивних систем залпового вогню "Ураган". До тренувань були залучені війська, які виконують бойові завдання на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Читайте такожУ мережі показали, на що бойовики перетворили Донецький аеропорт (відео)Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, вогневе ураження наносилося по піхоті та бронетехніці умовного противника, що знаходиться у другому ешелоні на відстані понад 30 кілометрів.

"Тренування артилерійського підрозділу відбувалося на фоні обстановки, що максимально наближена до реальної. За легендою, перша хвиля наступу умовного противника зазнала поразки, потрапивши на мінні загородження. Своєю чергою оператори безпілотних летальних апаратів виявили в його тилу резерви, що намагаються здійснити марш з метою посилення передових загонів", - повідомив Наєв.

Підняті за тривогою військовослужбовці за лічені хвилини привели зброю в бойову готовність та продемонстрували, що ворог точно не пройде.

Зазначається, що розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а у підрозділах, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил ЗСУ щодня покращується навченість особового складу. Саме тому українські військові не пропустять ворога у країну.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Україна посилила систему протиповітряної оборони (ППО) на північному напрямку. Це відбулося в рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2021".

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Автор: Поліна Кузенко