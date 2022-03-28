Вона також додала, що в тих районах окупанти створили свій командний пункт.

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ворог продовжує мілітаризувати зону відчуження біля Чорнобильської АЕС.

Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ворог продовжує мілітаризувати зону відчуження і там, в тих районах, створив свій командний пункт. Дійсно, вони готуються до наступу і збираються з силами, збирають особовий склад, підтягують зброю. І, власне, якщо ми говоримо про такий об’єкт як Чорнобильська АЕС, то ми повинні розуміти, що небезпека тут вже не тільки для України, це небезпека для Європи. І, власне, Україна не один раз вже про це заявляла", - наголосила Маляр.

Відповідаючи на питання чи розуміють окупанти, що постійно перебуваючи в зоні біля Чорнобильської АЕС вони наражатися на небезпеку, в першу чергу, власному здоров’ю, заступниця Міністра оборони України сказала, що фактом є те, що більшість російського суспільства схвалює такі варварські дії з єдиною метою - завоювати Україну.

"Я вам скажу, мабуть, страшні речі, але більшість російського суспільства не просто схвалює такі дії своєї влади, варварські просто, але, навіть, готові терпіти якісь економічні проблеми, ще якісь, для того, щоб завоювати Україну. Тобто це не треба намагатися аналізувати хід їхніх думок, чому вони так роблять, а сприймати це як факт і боротися", - акцентувала Маляр.

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