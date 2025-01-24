Пошкоджено багатоповерхівку та більше десяти приватних житлових будинків.

Сьогодні вночі збройні сили Російської Федерації атакували Київщину БпЛА, в результаті чого загинуло три людини, ще одну - травмовано.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України у Telegram.

Згідно з інформацією правоохоронців, пошкоджено багатоповерхівку та більше десяти приватних житлових будинків.

Розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ч. 2. ст. 438 КК України).

Президент України Володимир Зеленський написав у Telegram, що на Київщині внаслідок атаки російських БПЛА пошкоджені будинки в Броварах та Глевасі, рятувальні роботи після удару тривали усю ніч.

"На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Тільки о 9-й ранку завершилась рятувальна операція", - зазначив він.

Водночас Зеленський наголосив на тому, що Росія зараз здатна атакувати, оскільки все ще має можливість обходити санкції.

"Дякую кожному лідеру, кожній країні, які здійснюють тиск на Росію для того, щоб ця неспровокована й терористична війна закінчилась. Зокрема, за кожен компонент для виробництва "шахедів" і ракет, які постачаються в обхід санкцій, повинна бути відповідальність. Росія взагалі не змогла б воювати, якби була реально обмежена можливість російських спільників допомагати цьому терору та штурмам на фронті", - зазначив глава держави.

Атака російських безпілотників - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на п'ятницю, 24 січня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона України працювала у низці областей.

Зранку виконуючий обов’язки голови Київської ОВА Микола Калашник інформував про двох загиблих сьогодні вночі через атаку ворожих БпЛА. Так, за його словами, одного загиблого було виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок.

Наразі відомо, що БПЛА росіян сьогодні вночі атакували зокрема й Житомирську та Львівську області. На Львівщині без жертв, але є руйнування, інформував очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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