На Куп’янському напрямку виявлено ворожу розвідгрупу.

На Куп’янському напрямку вночі ворожа розвідувальна група не дійшла до українських позицій. Про це повідомили у Силах спеціальних операцій Збройних сил України.

Зазначається, що під час нічного спостереження на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку ССО виявили розвідувальну групу противника, яка рухалася у напрямку позицій українських підрозділів

"По групі було відкрито вогонь, унаслідок чого знищено дві одиниці живої сили противника", - сказано в повідомленні.

Оператори ССО зазначають, що на цьому напрямку ворог систематично, переважно у темну пору доби, висуває свої групи. Тому українські снайпери ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності.

Також продемонстрували відео цієї операції по ліквідації ворога.

В ССО повідомили, що нещодавно знищено дві ворожі саперні групи.

Війна в Україні - останні дані з лінії фронту

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу Збройних сил України, протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Гарячо на Куп’янському напрямку - українські захисники відбили 16 атак ворога. Там противник намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

А на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

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