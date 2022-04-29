На початку травня британські фахівці прибудуть до Польщі.

Сполучене Королівство направить команду експертів з воєнних злочинів для підтримки України у розслідуваннях звірств російських військ.

Про це заявила державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс, повідомляється на сайті британського уряду.

"Росія принесла варварство в Україну і скоїла мерзенні звірства, у тому числі проти жінок. Досвід британських фахівців допоможе розкрити правду і притягнути режим Путіна до відповідальності за його дії. Правосуддя переможе", - наголосила Трасс.

Команда спеціалістів допомагатиме українським органам влади у зборі доказів та судовому переслідуванні осіб за вчинені воєнні злочини До складу групи увійдуть експерти з питань сексуального насильства, пов'язаного з конфліктами.

На початку травня британські експерти прибудуть в Польщу і проводитимуть зустрічі з міжнародними партнерами, представниками неурядових організацій, біженцями і представниками українського уряду, аби з'ясувати, яку допомогу вони можуть надати.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності внаслідок російського вторгнення в Україну.