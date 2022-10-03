Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Російські окупанти завдали ракетного удару по медичному закладу в Харківській області, загинув лікар-анестезіолог, поранено медсестру.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп'янському районі. На жаль, загинув лікар-анестезіолог, одна медсестра поранена. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється", - зазначив він.

Синєгубов наголосив, що будівля медзакладу майже повністю зруйнована з першого по четвертий поверх.

На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по лікарні у Куп'янську Харківської області.

"Куп’янськ. Під обстрілами головний лікувальний корпус міської лікарні. Лікар загинув, медсестру поранено. Ворог продовжує нещадно тероризувати мирне населення", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Зеленський наголосив, що кожен окупант повинен чітко пам’ятати, що відплата за кожен удар по українських містах та людях – неминуча.

"День вироку для рашистів обов’язково настане", - підкреслив глава держави.

Ракетні удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 3 жовтня, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю та по двох селах у Запорізькому районі. Вони випустили близько 10 ракет С-300.

За даними голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, в обласному центрі руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Зокрема, реабілітаційний центр, де навчалися діти з особливими потребами. Повідомлялося про одного постраждалого.

Також вранці сьогодні, 3 жовтня, окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині.

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