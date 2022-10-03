Є ризик повторних атак

Вранці в понеділок, 3 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Запоріжжю.

Про це повідомив Анатолій Куртєв, в.о. мера та секретар Запорізької міської ради.

"Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста. На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби. Більш детальна інформація з'ясовується", – сповістив він.

Відео дня

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух також повідомив, що ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру.

"Є ризик повторних атак. Бережіть себе", – наголосив він.

Обстріли Запоріжжя

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому поточного року російські загарбники захопили значну частину Запорізької області. Найбільші міста області – Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Енергодар (де розташована найбільша в Європі АЕС – Запорізька) потрапили під окупацію. Обласний центр знаходиться під контролем України.

23-27 вересня окупанти провели так званий референдум на Запоріжжі та Херсонщині – про від’єднання від України, утворення незалежної держави та її приєднання до РФ. Згодом 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про спробу анексії територій 4 областей України – Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської. Жодну з них росіяни не контролюють повністю.

Разом із тим обласний центр, Запоріжжя, який ворог обстрілював впродовж всієї повномасштабної війни з різною регулярністю, під час проведення "референдуму" та після нього почав все частіше зазнавати обстрілів.

Зокрема, 2 жовтня російські окупанти поцілили по Запоріжжю та передмістю чотирма ракетами С-300, зруйновано промислову інфраструктуру.

30 вересня гатили по колоні цивільних автівок, які очікували в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території. Загинула 31 людина.

24 вересня також було відомо про щонайменше п'ять "прильотів", одна ворожа ракета поцілила у житловий сектор обласного центру та спровокувала пожежу в багатоповерховому будинку.

За день до псевдоголосування, 22 вересня, РФ вдарила по Запоріжжю та передмістю 9 ракетами.

Вас також можуть зацікавити новини: