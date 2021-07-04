У військового залишилася дружина та дорослий син.

Стало відомо ім'я українського військового, який загинув в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у неділю, 4 липня.

Про це повідомили на сторінці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у Facebook.

Через обстріли російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан Юрій Васильович Письменний, відомий за позивним "Феофан".

"Це сталося серед білого дня. Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряду поранили медика. Травми виявилися несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДоба на Донбасі: бойовики обстрілювали житла мирних мешканцівЧоловік народився 4 березня 1962 року. Мешкав у Дніпрі, мав вищу медичну освіту.

У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером - служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі ім. Пирогова.

Наприкінці 2018 року призивався до лав Збройних Сил України. Очолив медичний пункт батальйону. У чоловіка залишилася дружина та дорослий син.

"Він запам’ятався професіоналізмом, добродушністю, готовністю завжди іти вперед, ніколи не відступати. Він врятував життя десяткам бійців. Усі, хто з 18-го року був поранений у батальйоні, проходили через його руки", - розповів начальник медичної служби бригади Анатолій Чуйкін.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська