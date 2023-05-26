Зокрема, повідомлено про підозру командиру підрозділу ЗМОП РФ по Красноярському краю, його заступнику та ще трьом військовослужбовцям.

Столичні прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно п'яти російських військових, які розстріляли 10 цивільних автомобілів із мирними мешканцями у Гостомелі.

За інформацією Офісу Генерального прокурора, російським військовим заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що 25 лютого 2022 року військові зведеного загону підрозділів Росгвардії з міст Кемерово і Новокузнецьк Кемеровської області, а також загону мобільного особливого призначення по Красноярському краю, не виконавши бойове завдання із захоплення Києва, відступили та зайняли позиції в селищі Гостомель.

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Перебуваючи в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, російські військові упродовж понад 6 годин розстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями. Люди намагалися виїхати із зони бойових дій. Внаслідок обстрілів загинуло 5 осіб, ще 6 отримали поранення.

У ході слідства встановлено 11 потерпілих та 41 свідок, призначено 57 експертиз, проведено 9 слідчих експериментів. Крім того, правоохоронці отримали відео з камер, розташованих поруч із місцем злочину, а також відеозапис свідка жахливих подій.

За результатами проведення комплексу слідчих дій прокурори та слідчі здобули докази на підтвердження умисних вбивств цивільного населення російською армією.

Слідством ідентифіковано п'ятьох військовослужбовців РФ - це командир підрозділу ЗМОП РФ по Красноярському краю, його заступник та військовослужбовець із числа командного складу управління Росгвардії по Красноярському краю, які віддавали злочинні накази стріляти по цивільним, а також двоє військовослужбовців ЗМОП та Росгвардії.

Слідство в частині встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до розстрілу цивільних в Гостомелі, триває.

Війна в Україні - битва за Київ

Як повідомляв УНІАН, Росія планувала окупацію всієї України максимум за 10 днів. У перший день широкомасштабного вторгнення війська РФ зайшли у Київську область, маючи плани захопити Київ.

Бої за Гостомельський аеропорт розпочалися 24 лютого 2022 року. Окупанти взяли під контроль стратегічно важливий аеропорт "Антонов" біля селища Гостомель, куди російськими літаками змогли б переправити основні сили ворога, але згодом були вибиті звідти. Тривали бої з перервами до 27 лютого.

2 квітня 2022 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що вся Київська область звільнена від російських окупантів. Після деокупації регіону світ побачив численні воєнні злочини, скоєні російською армією щодо цивільного населення.

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