Уражено вісім командних пунктів та три склади з боєприпасами ворога.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Зазначається, що для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів.

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"Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника", – мовиться у дописі.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотника.

"Ракетні війська і артилерія за добу уразили вісім командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, в зону ураження потрапили три склади з боєприпасами та два зенітних ракетних комплекси С-300", - повідомили у Генштабі.

Ситуація на фронті: успіхи ЗСУ за 1 жовтня

Збройні сили України за добу знищили 530 російських загарбників. З початку повномасштабної війни ліквідовано близько 59610 окупантів.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах шести населених пунктів. Також нашою авіацією було завдано дев'ять ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 550 вогневих завдань, зокрема по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили й техніки.

Є успіхи на Донеччині. було звільнено Лиман Донецької області, який Росія використовувала як логістичний і транспортний вузол для своїх операцій на півночі Донецької області.

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