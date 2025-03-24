За добу лише на Покровському напрямку російські загарбницькі війська безповоротно втратили 119 солдатів та купу військової техніки.

Як повідомляється у Генеральному штабі Збройних сил України, на фронті сталося 118 боєзіткнень, з них 50 - на Покровському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка та в напрямку Сергіївки.

Сім боєзіткнень досі тривають. Крім того, Покровськ, Олександропіль, Нова Полтавка, Малинівка та Гродівка опинилися під авіаційними ударами. Українські бійці знешкодили на цьому напрямку 227 окупантів, 119 з них - безповоротно.

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Також ЗСУ знищиди 13 одиниць автомобільної техніки, бойову броньовану машину, антену БпЛА, багі, супутниковий термінал, мотоцикл та гармату. Значно пошкоджено танк, бойову броньовану машину, три одиниці автотехніки, реактивну систему залпового вогню та дві гармати.

Втрати Росії у війні

Згідно із останніми даними українського Генерального штабу, за час великої війни проти України армія Російської Федерація втратила приблизно 903 480 солдатів.

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