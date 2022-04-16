Повітряними силами було вражено три безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети.

Повітряні сили Збройних сил України за добу вразили сім цілей російських загарбницьких військ, серед них - один літак і один вертоліт.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів.

Йдеться про один літак; один вертоліт; три безпілотні літальні апарати; та дві крилаті ракети.

"Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів. Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат!", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, один з підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр знищив бойовий гвинтокрил окупантів Ка-52 "Алігатор" разом з пілотами.