Також було знищено 3 танки і 3 артилерійські системи.

Українські сили Операції Об'єднаних сил відбили 10 атак російських загарбницьких військ і збили 6 безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Операції об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупованням Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили 3 танки, 3 артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та знищили один ворожий БТР і один захопили.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10"", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, якою може бути ціна силового повернення Донбасу.

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