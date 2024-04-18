Тієї ночі російські загарбники зазнали значних втрат.

Генеральний штаб Збройних сил України показав атаку на воєнні цілі росіян в окупованому Криму, яку провели в ніч на 17 квітня .

"У ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники ретельно приховують кількість уражених літальних апаратів та особового складу. Внаслідок атаки вони зазнали втрат у озброєнні та військовій техніці, тому їхній бойовий потенціал чутливо понизився.

Атака на Джанкой: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня у мережі повідомили про гучні вибухи у місті Джанкой. Незабаром стало відомо про масштабну пожежу в районі військового аеродрому.

Згодом в україській розвідці відзвітували про успішну операцію Збройних сил України на окупованому півострові. Російська окупаційна "влада" навіть не коментувала те, що відбувалося.

Сьогодні в Головному управлінні розвідки оприлюднили список знищеної техніки росіян. Так, було ліквадовано чотири пускові установки зентіного ракетного комплексу С-400, три радіолокаційні станції, а також апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М"

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