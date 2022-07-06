Найбільших втрат за добу супротивник зазнав на двох напрямках, зазначили у Генштабі української армії.

Українські військові ліквідували вже 36 тис. 500 російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали: особового складу - близько 36500 (+150) осіб ліквідовано, танків - 1600 (+6) од., бойових броньованих машин - 3789 (+17) од., артилерійських систем - 812 (+6) од., РСЗВ - 247 (+0) од., засоби ППО - 107 (+2) од., літаків - 217 (+0) од., гелікоптерів - 187 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 664 (+4), крилаті ракети - 153 (+9), кораблі /катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2648 (+14) од., спеціальна техніка - 65 (+0)", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, російські війська зважилися на повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого.

Українські бійці давали гідну відсіч окупантам. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 5 липня на нашій землі знищили близько 36 350 ворогів.

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