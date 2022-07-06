Захисники України зупинили ворожий наступ у районі Спірного та Вершини, зазначили у Генштабі нашої армії.

Російські окупанти наступають у районі Луганського Донецької області та завдали авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС та Авдіївки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції з артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії у районі населеного пункту Новолуганське, успіху не мав, відійшов. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування. Загарбники наступають в районі Луганського, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.

Нагадаємо, війська РФ пішли на повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого рано вранці. Пізніше окупанти почали наступати на частині Донбасу. Супротивникам, зокрема, вдалося взяти під контроль Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Українські воїни давали гідну відсіч ворогам. У Генштабі ЗСУ поділилися, що станом на 5 липня в нашій країні ліквідували близько 36 350 супротивників.

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