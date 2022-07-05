Знищено й більше 800 артилерійських систем ворога.

Українські військові знищили ще 1,5 сотні російських окупантів.

Про це повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, з 24 лютого втрати ворога становлять близько 36350 осіб, з них 150 знищено за останню добу.

Крім того, противник втратив:

танків ‒ 1594 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18) одиниці;

артилерійських систем – 806 (+2) одиниці;

РСЗВ ‒ 247 (+1) одиниць;

засоби ППО ‒ 105 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 660 (+2) одиниць;

крилаті ракети ‒ 144 одиниці;

кораблі/катери ‒ 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2634 (+5) одиниць;

спеціальна техніка ‒ 65 одиниць.

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Як писав УНІАН, британська розвідка у щоденному звіті повідомила, що російські війська після захоплення міста Лисичанськ на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

Мешканці області почали активніше евакуюватися, як це рекомендує місцева влада.

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