Про успіхи розповів підрозділ "Khorne Group".

На території Курської області тривають бої з російськими військами. Українським бійцям вдалося захопити нову техніку та боєприпаси.

Відповідне відео обліковано у Telegram-каналі підрозділу "Khorne Group" 116-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України. "Вести бойові дії на ворожій території - це прекрасно. Нам приємно захопити їхню техніку та боєприпаси. Просто несіть нам ще", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити ящики з боєприпасами та автівки Дорожньо-патрульної служби Росії. "Улов добірного мінометного БК. Підкидайте побільше, залишайте після себе побільше, біжіть подалі. Бо зловимо, візьмемо в полон і тоді ящики з БК доведеться носити вам. А це - контент мрії. Поліцейські машини Російської Федерації у вигляді трофеїв. Їздити на них на бойові буде особливо приємно", - каже автор ролика.

Бої в Курській області

Ввечері президент України повідомив, що українські війська мають нові просування на території Курщини. Зокрема, під контроль ЗСУ перейшли два російських населених пункти, ще за один тривають бої.

За словами Зеленського, загалом бійці просунулися від одного до трьох кілометрів, також їм вдалося взяти у полон нових російських солдатів.

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