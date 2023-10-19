На фронті відбулось 80 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби російські окупанти атакували на декількох напрямках.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, на фронті відбулось 80 бойових зіткнень, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області, а також понад 10 атак противника біля Надії Луганської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

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Водночас, як поінформували в Генштабі, на Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку. Наші воїни відбили 3 атаки ворога. Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 17 атак ворога в районі Мар’їнки та ще 4 - в районі Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у зведенні мовиться, що на Запорізькому напрямку наші захисники стримують окупантів в районах Новодарівки та східніше Малої Токмачки Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Сили оборони України ведуть наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - заявили в Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили російський літак Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Вони уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів противника.

Водночас втрати Росії у війні вже перевищили 290 тисяч осіб.

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