Українські військові мають частковий успіх південніше Роботиного.

Українські захисники продовжують знищувати окупантів на Таврійському напрямку. За добу російські загарбники втратили 288 осіб і літак. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Зокрема, українські підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1412 вогневих завдань. "Загальні втрати ворога склали 288 осіб. Три окупанти потрапили в полон", - наголосив Тарнавський.

Водночас, знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, йдеться про 5 бойових броньованих машин, 4 артилерійських систем, 1 літак, 3 безпілотні літальні апарати, 2 одиниці автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога.

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Як зазначив Тарнавський, українські воїни продовжують наступ та мають частковий успіх південніше Роботиного (Пологівський район Запорізької області).

При цьому, російські окупанти завдали 6 ракетних та 27 авіаційних ударів, провели 33 бойових зіткнення, здійснили 799 артобстрілів.

Втрати РФ у війні проти України - останні новини

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 жовтня 2023 року орієнтовно вбитими склали 290 тис 050 осіб, у тому числі 620 за минулу добу.

Крім цього, у Донецькій області трохи більше як за тиждень ЗСУ знищили чотири російські літаки.

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