Зокрема, було завдано 6 ударів по районах зосередження особового складу загарбників.

Сили оборони України завдали нових ударів по російських позиціях біля лінії фронту.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, опублікованому у понеділок увечері, 26 червня. "Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника", - зазначили у Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії України протягом доби уразили пункт управління та 10 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

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При цьому, російські окупанти протягом доби завдали по українській землі 36 авіаційних ударів та здійснили 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Увечері 26 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивник намагався наступати на Бахмутському, Мар’їнському, Куп’янському, Авдіївському й напрямках. У Генштабі підкреслили, що було 35 боїв, і вороги не мали успіхів.

Також повідомлялося, що минулої ночі російська армія завдала комбінованого удару по Одещині ракетами морського базування "Калібр" та дронами-камікадзе. Українські військові повідомили про збиття двох "Калібрів" ще на підльоту до узбережжя. Водночас одна ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі.

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