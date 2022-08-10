Найбільших втрат супротивник зазнав на Донецькому напрямку.

Українські військові знищили ще 160 окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали: особового складу - близько 42 800 (+160) осіб ліквідовано, танків - 1 832 (+5) од., бойових броньованих машин - 4 076 (+10), артилерійських систем - 971 (+7), РСЗВ - 261 (+0), засоби ППО - 133 (+0), літаків - 232 (+9), гелікоптерів - 193 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 766 (+9), крилаті ракети - 185 (+0), кораблі /катери - 15 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн - 3 005 (+7), спеціальна техніка - 89 (+2)", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, російські окупанти без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Противники обстрілювали військові об'єкти та мирні населені пункти, було багато жертв. Лише в одному Маріуполі Донецької області загинули десятки тисяч людей.

ЗСУ дають гідну відсіч противнику. Станом на 9 серпня на українській землі ліквідували 42 640 ворогів.

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