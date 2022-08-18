В Україні за добу ліквідували 200 супротивників / фото facebook.com/28brigade

За минулу добу ліквідовано близько 200 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 18 серпня орієнтовно склали:

- особового складу - близько 44 тис. 300 (+200) осіб,

- танків 1 889 (+3) одиниці,

- бойових броньованих машин - 4 179 (+17),

- артилерійських систем - 1010 (+17),

- реактивних систем залпового вогню - 265 (+2),

- засобів ППО - 136,

- літаків - 234 (+1),

- вертольотів - 197 (+1),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),

- крилатих ракет - 190,

- кораблів/катерів-15,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 061 (+7),

- спеціальної техніки - 93.

В Україні за добу ліквідували 200 ворогів / інфографіка УНІАН

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. ЗСУ дають гідну відсіч ворогу. Станом на 17 серпня на нашій землі ліквідували 44 100 загарбників.

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