За минулу добу ліквідовано близько 200 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 18 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 44 тис. 300 (+200) осіб,
- танків 1 889 (+3) одиниці,
- бойових броньованих машин - 4 179 (+17),
- артилерійських систем - 1010 (+17),
- реактивних систем залпового вогню - 265 (+2),
- засобів ППО - 136,
- літаків - 234 (+1),
- вертольотів - 197 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),
- крилатих ракет - 190,
- кораблів/катерів-15,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 061 (+7),
- спеціальної техніки - 93.
Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. ЗСУ дають гідну відсіч ворогу. Станом на 17 серпня на нашій землі ліквідували 44 100 загарбників.