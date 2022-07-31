Також знижено десятки одиниць ворожої військової техніки.

Підрозділи Військово-морських сил України за тиждень ліквідували понад 200 російських загарбників.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначається, що військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС в період з 25 по 30 липня завдали важких втрат російським окупантам.

Зокрема, було повністю знищено 2 танки, 2 броньовані бойові машини та 2 одиниці автомобільної техніки, ще 7 одиниць автомобільної техніки було пошкоджено.

Крім того, під час ведення наступальних дій російськими окупаційними військами морпіхи припинили роботу 7 ворожих танків, 30 мінометних розрахунків, 2 одиниць артилерії на вогневих позиціях, а також ліквідували 55 осіб живої сили супротивника.

Чималих втрат ворогу завдають також військовослужбовці артилерійських військових частин. За вказаний період завдяки професійним діям особового складу знищено три ворожі танки, 8 одиниць БМП-2 та БМД-3, 3 ББМ, 8 одиниць самохідних артилерійських систем, озброєння ППО – 1 одиницю, станцію РЕБ, 29 одиниць автомобільної техніки, більш як 150 військовослужбовців та 4 склади з боєкомплектом.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого по 31 липня орієнтовно складають 40830 осіб.