Крім живої сили ЗСУ також знищили близько 30 систем "арти", 20 танків та бронемашин, засіб ППО та 25 БПЛА перетворено на купу брухту.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про понад тисячу ліквідованих окупантів за минулу добу.

Як зазначається у ранковому зведенні Генштабу, "загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 439 190 (+1030) осіб".

Також ліквідовано ворожих танків ‒ 6904 (+11) одиниці, бойових броньованих машин ‒ 13216 (+9) одиниць, артилерійських систем – 10931 (+27) одиниця, засобів ППО ‒ 728 (+1) одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25) штук, автомобільної техніки та автоцистерн – 14539 (+41) одиниць, спеціальної техніки ‒ 1794 (+5).

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І як раніше повідомлялось, серед іншої знищеної техніки окупантів також: 1019 РСЗВ, 347 літаків та 325 гелікоптерів, 26 кораблів /катерів, один підводний човен.

Війна в Україні: новини

При цьому в американському Інституті вивчення війни заявили, що наразі Росія формує резерви для поточних військових операцій в Україні. Так, окупанти почали набір особового складу для підрозділів нещодавно відтвореного Ленінградського військового округу (ЛВО).

Водночас в ISW зауважують, що такі резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртоване великомасштабне з'єднання для наступу в 2024 році.

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