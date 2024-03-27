Генеральний штаб ЗСУ повідомив про понад тисячу ліквідованих окупантів за минулу добу.
Як зазначається у ранковому зведенні Генштабу, "загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 439 190 (+1030) осіб".
Також ліквідовано ворожих танків ‒ 6904 (+11) одиниці, бойових броньованих машин ‒ 13216 (+9) одиниць, артилерійських систем – 10931 (+27) одиниця, засобів ППО ‒ 728 (+1) одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25) штук, автомобільної техніки та автоцистерн – 14539 (+41) одиниць, спеціальної техніки ‒ 1794 (+5).
І як раніше повідомлялось, серед іншої знищеної техніки окупантів також: 1019 РСЗВ, 347 літаків та 325 гелікоптерів, 26 кораблів /катерів, один підводний човен.
Війна в Україні: новини
При цьому в американському Інституті вивчення війни заявили, що наразі Росія формує резерви для поточних військових операцій в Україні. Так, окупанти почали набір особового складу для підрозділів нещодавно відтвореного Ленінградського військового округу (ЛВО).
Водночас в ISW зауважують, що такі резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртоване великомасштабне з'єднання для наступу в 2024 році.