Новостворені підрозділи раніше залучали для проведення операцій в Україні.

Росія формує резерви для підтримки поточних військових операцій в Україні, але ці з'єднання не зможуть виконувати масштабні наступи.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни, окупанти почали набір особового складу для підрозділів нещодавно відтвореного Ленінградського військового округу (ЛВО). Міноборони Британії підтвердило, що 44-й армійський корпус ЛВО розпочав набір у Лузі Ленінградської області.

Раніше Кремль залучав новостворені підрозділи для проведення операцій в Україні. Крім того, потреба РФ продовжувати операції в Україні перешкоджає її ширшим зусиллям з формування регулярних Збройних сил. Це відповідає нещодавній оцінці ISW щодо поточних російських військових реформ.

Відео дня

"За даними ISW, Росія формує резерви, здатні підтримувати поточні операції в Україні. Однак такі резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртоване великомасштабне з'єднання для наступу в 2024 році", - переконані аналітики. то готується проведення прихованої мобілізації.

Наступ росіян на фронті - що кажуть експерти

Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що російські війська не зможуть реалізувати своє головне на зараз завдання - дійти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Наступ противника видихнувся.

Водночас генерал армії у відставці Микола Маломуж зазначає, що попри чисельну перевагу, технічний та мобілізаційний ресурс РФ є обмеженим. Підтримувати інтенсивність боїв на поточному рівні країна-окупант зможе лише до середини літа.

Голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай додає, що Росія може скористатись затримкою з допомогою Україні та можливо піде в новий наступ.

Вас також можуть зацікавити новини: