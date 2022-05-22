В нашій країні знищили ще сотні супротивників та багато техніки, зазначили у Генштабі української армії.

В Україні вже знищено понад 29 тисяч російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 травня орієнтовно склали:

- особового складу - близько 29 тис. 050 (+200) осіб ліквідовано,

- танків - 1 285 (+7) одиниць,

- бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 141 (+25) од.,

- артилерійських систем - 599 (+3) од.,

- реактивних систем залпового вогню - 201 од.,

- засоби ППО - 93 од.,

- літаків - 204 од.,

- гелікоптерів - 170 (+1) од.,

- Безпілотники оперативно-тактичного рівня - 470 (+8),

- крилаті ракети - 107 (+3),

- кораблі/катери - 13 од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 194 (+16) од.,

- спеціальна техніка - 43 (+0).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську землю.

Вороги спочатку обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й мирні населені пункти. Потім супротивник почав наступ на частині сходу української держави.

Захисники України давали гідну відсіч ворогам. У Генштабі ЗСУ поділилися, що станом на 21 травня були знищені приблизно 28 тис. 850 ворогів.

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