В Україні вже знищено понад 29 тисяч російських загарбників.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29 тис. 050 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1 285 (+7) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 141 (+25) од.,
- артилерійських систем - 599 (+3) од.,
- реактивних систем залпового вогню - 201 од.,
- засоби ППО - 93 од.,
- літаків - 204 од.,
- гелікоптерів - 170 (+1) од.,
- Безпілотники оперативно-тактичного рівня - 470 (+8),
- крилаті ракети - 107 (+3),
- кораблі/катери - 13 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 194 (+16) од.,
- спеціальна техніка - 43 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську землю.
Вороги спочатку обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й мирні населені пункти. Потім супротивник почав наступ на частині сходу української держави.
Захисники України давали гідну відсіч ворогам. У Генштабі ЗСУ поділилися, що станом на 21 травня були знищені приблизно 28 тис. 850 ворогів.
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