З початку повномасштабного російського вторгнення знищено 28 тис. 850 окупантів.

Українські військові ліквідували ще 150 російських загарбників

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, з 24 лютого знищено 28 тис. 850 окупантів.

Також ворог втратив 1 тис. 278 танків (15 за минулу добу), 3 тис. 116 бойових броньованих машин (26 за добу), 596 артилерійських систем, 201 реактивну систему залпового вогню (1 за добу), 93 засоби ППО, 204 літаки, 169 гелікоптерів (один за добу), 462 безпілотники оперативно-тактичного рівня (два за добу), 104 крилаті ракети (1 за добу), 13 кораблів/катерів, 2 тис. 178 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (16 за добу), 43 одиниці спецтехніки.

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Війна в Україні: оновлені дані

Російські війська продовжують спроби захопити Донецьку і Луганську область, населені пункти в регіоні рашисти обстрілюють цілодобово.

Дотепер бої точаться в околицях Сєвєродонецька, важка ситуація в Попасній і Золотому, уточнив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На сході відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньованих автомобілі і 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ППО збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Крім того, на думку Інституту вивчення війни, російські війська намагаються повернути старі позиції на північ від Харкова. Це відбувається або з метою відтягнути сили ЗСУ, що контрнаступають в області, або зміцнити оборону в тому напрямку.

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