На сході України також ліквідували крилату ракету супротивника, поділився Генштаб нашої армії.

За добу українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках знищили 30 бойових броньованих машин, крилату ракету та шість безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"...Авіаційні підрозділи Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили шість БПЛА, ворожу крилату ракету та 30 бойових броньованих машин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися територію України. Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні населені пункти, зокрема в Донецькій та Луганській областей.

Згодом окупанти почали наступальні дії на сході нашої держави.

Українські воїни давали супротивнику гідну відсіч. У штабі Операції об'єднаних сил повідомляли, що 23 травня на Донбасі захисники України відбили 16 ворожих атак, і знищили вісім танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль.

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