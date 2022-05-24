За добу українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках знищили 30 бойових броньованих машин, крилату ракету та шість безпілотників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
"...Авіаційні підрозділи Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили шість БПЛА, ворожу крилату ракету та 30 бойових броньованих машин", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися територію України. Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні населені пункти, зокрема в Донецькій та Луганській областей.
Згодом окупанти почали наступальні дії на сході нашої держави.
Українські воїни давали супротивнику гідну відсіч. У штабі Операції об'єднаних сил повідомляли, що 23 травня на Донбасі захисники України відбили 16 ворожих атак, і знищили вісім танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль.
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