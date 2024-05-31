ЗСУ частково зруйнували нафтобазу порту "Кавказ".

Внаслідок ракетного удару ЗСУ по порту "Кавказ" біля окупованої Керчі частково зруйновано нафтобазу. Супутникові знімки наслідків удару за 31 травня від Planet Labs опублікували "Схеми".

"На супутникових знімках видно наслідки ракетних ударів, здійснених вранці того ж дня. Згідно з зображеннями, ушкоджень зазнала частина нафтового термінала, розташована на території порту "Кавказ" біля Керчі, що в окупованому Криму. Ступінь ураження споруди можна оцінити, порівнюючи знімки 31 травня зі світлинами, які супутник зробив днем раніше", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на останніх знімках, окрім ушкоджень нафтобази, видно, що з акваторії порту прибрали великі судна.

Зазначається, що за даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, нафтобаза в порту "Кавказ" відіграє важливу роль у постачанні Росією палива на окуповані нею території – Крим, а також окремі райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

"Часткове ураження нафтобази, а також виведення з ладу залізничного порома "Авангард", внаслідок ракетного удару по Керченському порту напередодні, може суттєво ускладнити логістику для російської армії в Криму та на південних фронтах", - йдеться у повідомленні.

Удар ракетами "Нептун" по порту в РФ - що відомо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 31 травня українські бійці вдарили по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії. - Це відбулося наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

Повідомлялося, що удар завдавали кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

Як зазначають експерти, для цього удару, ймовірно, ракету "Нептун" модернізували. Ця модернізація могла полягати у збільшенні дальності пуску, збільшенні маси бойової частини та вдосконаленні системи наведення.

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