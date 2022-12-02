Крім того, українська авіація протягом поточної доби завдала кілька ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів росіян.

Сьогодні Сили оборони уразили позицію засобів протиповітряної оборони російських окупантів, склади боєприпасів, а також райони зосередження особового складу.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 5 пунктів управління, позицію засобів протиповітряної оборони ворога, 2 склади боєприпасів, 9 районів зосередження особового складу і ОВТ та 4 інших важливих об’єкти противника", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Також зазначається, що українська авіація протягом поточної доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, а також удар по його взводному опорному пункту.

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Війна в Україні: що відомо

Українські сили оборони продовжують нищити російських окупантів. Так, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 2 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 90090. 650 окупантів було ліквідовано за минулу добу.

За прогнозами, які озвучив президент України Володимир Зеленський, до кінця року Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів.

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