На Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник "Мерлін".
Про це повідомляється на сторінці служби зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook. БПЛА було збито близько 14:00.
"В Криворізькому районі Дніпропетровщини силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Мерлін", - йдеться у повідомленні.
Водночас у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України додали, що збито ще й БПЛА "Орлан-10". "20 січня 2023 року у другій половині дня на південному та східному напрямку збито два російські безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Мерлін-ВР" та "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
Втрати Росії в Україні
За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували близько 119 300 окупантів.
Серед втрат російської армії - 1886 безпілотних летальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Вчора українські прикордонники збили над Бахмутом два безпілотники, які вели розвідку українських позицій.
Кілька днів тому у Генштабі повідомили, що українські воїни збили російський гелікоптер Ка-52.