Безпілотники ліквідовано на південному та східному напрямках.

На Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник "Мерлін".

Про це повідомляється на сторінці служби зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook. БПЛА було збито близько 14:00.

"В Криворізькому районі Дніпропетровщини силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський розвідувальний безпілотний літальний апарат "Мерлін", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Водночас у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України додали, що збито ще й БПЛА "Орлан-10". "20 січня 2023 року у другій половині дня на південному та східному напрямку збито два російські безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Мерлін-ВР" та "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії в Україні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували близько 119 300 окупантів.

Серед втрат російської армії - 1886 безпілотних летальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Вчора українські прикордонники збили над Бахмутом два безпілотники, які вели розвідку українських позицій.

Кілька днів тому у Генштабі повідомили, що українські воїни збили російський гелікоптер Ка-52.

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