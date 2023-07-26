Сили оборони України тиснуть на ворога на Бахмутському напрямку, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України.

Протягом доби на Бахмутському напрямку втрати ворога різко зросли - українські воїни ліквідували 89 російських окупантів, 133 - отримали поранення, а ще двоє супротивників опинилися у полоні.

Захисники нашої країни також знищили чотири польових склади боєприпасів противника, один дрон-камікадзе "Ланцет", ще три безпілотники й дві самохідні артилерійські установки "Гвоздика", розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий у середу, 26 липня, в ефірі "FreeДом".

За його словами, Сили оборони України тримають ініціативу і тиснуть на загарбників.

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"...Ворог відчайдушно чинить опір. 567 разів за цю добу він завдавав ударів усіма видами і калібрами артилерії по наших позиціях. Здійснив один авіанальот, вісім бойових зіткнень сталося на цьому напрямку...", - розповів Череватий.

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На Бахмутському напрямку вже тривалий час йдуть запеклі бої з російськими загарбниками. Українським воїнам вдалося перейти в контрнаступ і звільнити чимало нашої території.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, вже створені умови для того, щоб під контроль Києва було повернуто місто Бахмут Донецької області. Сирський говорив, що противники опинилися в напівоточенні.

Варто зазначити, що за час повномасштабного вторгнення Росія в Україні зазнала величезних втрат. Втрати РФ на 26 липня 2023 року становлять приблизно 243 680 окупантів. Крім того, загарбники втратили багато техніки, в тому числі 4 727 артилерійських систем і 3 993 дронів оперативно-тактичного рівня.

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