З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 243 тис. 680 осіб, з яких 460 ліквідовано минулої доби.

Впродовж минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося знищити ще понад 20 одиниць російської артилерії, 16 ворожих безпілотників та гелікоптер Ка-52.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення РФ орієнтовно склали 243 тис. 680 осіб, з яких 460 ліквідовано минулої доби.

Крім того, росіяни втратили в Україні:

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4 тис. 177 танків (3 за добу);

8 тис. 136 бойових броньованих машин (5 за добу);

4 тис. 727 артилерійських систем (22 за добу);

457 засобів протиповітряної оборони (3 за добу);

311 гелікоптерів (1 за добу);

3 тис. 993 безпілотники оперативно-тактичного рівня (16 за добу);

7 тис. 211 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (17 за добу);

708 одиниць спецтехніки (5 за добу).

Не змінилася впродовж доби кількість знищених українськими військами ворожих літаків - загалом 315, реактивних систем залпового вогню - 698, крилатих ракет - 1307, а також кораблі та катерів - 18.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українська авіація дев’ять разів вдарила місціях скупчення російських військових, їхнього озброєння та військової техніки.

Зокрема, українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 5 ударних безпілотників противника типу "Шахед-136" та два розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень з ворогом.

Збройні сили України продовжували контрнаступальну операцію як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися вперед. При цьому у районі Бахмута вони досягли тактично важливих успіхів.

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