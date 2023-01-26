Українські воїни влучили у кілька ворожих пунктів управління.

Українська авіація упродовж доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Сили оборони також завдали удару по позиції зенітно-ракетного комплексу супротивника, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у четвер, 26 січня.

Як зазначили в Генштабі, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу поцілили у три пункти управління, район зосередження живої сили та артилерії противника, а також два інших важливих військових об’єкти загарбників.

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Крім того, протягом доби наші захисники збили три розвідувальних дрони окупантів.

Ситуація на фронтах в Україні - що треба знати зараз

Увечері 26 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують наступати на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Супротивник вже зазнав значних втрат.

Варто зазначити, що станом на сьогодні загальні втрати Росії в Україні становлять близько 123 тис. 860 загарбників. Крім того, ліквідовані, зокрема, 3175 ворожих танків.

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