Комплекс знищили оператори 424 батальйону "Svarog".

Бійці Сил безпілотних систем ЗСУ знищили експериментальний російський комплекс радіоелектронної боротьби "КОП-2" ("Комплекс виявлення і придушення - 2"). Для ураження цієї цілі знадобилося всього два дрони.

У Telegram-каналі Сил безпілотних систем ЗСУ повідомили, що "КОП-2" знищили оператори 424 батальйону "Svarog". За допомогою таких засобів РЕБ росіяни намагаються знайти ефективну протидію українським безпілотникам.

Зазначається, що "КОП-2" сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом. У Силах безпілотних систем ЗСУ поділилися, що це дуже дорога і рідкісна техніка, яку ворог зазвичай застосовує для прикриття важливих об'єктів.

"Однак у реальному бою "КОП-2" не витримав зустрічі з операторами батальйону "Svarog". Перший їхній влучний постріл вивів обладнання з ладу, а наступний - повністю знищив комплекс", - ідеться в повідомленні.

Бійці СБС вразили російський комплекс РЕБ "Борисоглібськ-2"

Раніше бійці 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ вразили російську станцію РЕБ "Борисоглібськ-2". Зазначається, що ціль виявили на відстані близько 70 км.

"Борисоглєбськ-2" - один із найсучасніших російських комплексів РЕБ, який призначений для ведення радіорозвідки і придушення широкого спектра систем зв'язку, управління і навігації.

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