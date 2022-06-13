На фронті загинув Євген Храпко — відомий бойовий медик, який встиг врятувати сотні життів. Він стояв біля витоків української тактичної медицини, а помер під час виконання бойового завдання.
Про сумну втрату повідомили у Харківському національному університеті імені Каразіна.
"Під час виконання завдання 11 червня 2022 року загинув інженер симуляційного центру медичного факультету, інструктор, бойовий медик 92-ої окремої механізованої бригади Євген Храпко. Дуже боляче втрачати таких молодих, енергійних, талановитих людей, справжніх патріотів своєї країни, які віддали своє життя заради світлого майбутнього України, за її свободу та незалежність", — написали представники університету.
Євген Храпко родом з Миколаєва. У своєму місті він закінчив Національний університет кораблебудування і отримав диплом інженера-програміста.
Коли в 2014 році почалася війна, Храпко відправився на фронт рятувати життя. Він вивчився в Харкові на парамедика і паралельно займався розвитком тактичної медицини в Україні. Храпко входив до числа кращих інструкторів в цій галузі.
"У 2019-му Євген представив один з кращих бізнес-планів своєї ідеї адаптування досвіду такмеда, отриманого в 2014-му, в цивільне життя в проекті навчання підприємництву учасників АТО/ООС. У 2022-му став на захист України", — написала тренер в методі позитивної психології Ольга Ладія Щербакова.
Нагадаємо, раніше УНІАН писав про ролик, в якому продемонстрували роботу українських медиків на фронті. Лікарі діють холоднокровно і злагоджено: вони транспортували солдатів з осколковими пораненнями в будинок, акуратно поклали і почали огляд.
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