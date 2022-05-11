Поранення отримали 1 тисяча 697 бійців Нацгвардії.

За час повномасштабної війни Росії проти України загинули понад 500 військовослужбовців Національної гвардії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ Олексій Надточий.

Надточий зауважив, що Нацгвардія бере участь у веденні оборонної операції в Донецькому, Слобожанському, Південнобузькому та східній частині Таврійського операційного району. Крім того, НГУ здійснює прикриття державного кордону з Білорусією.

"Під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Національної гвардії складають: санітарними - 1 тисяча 697 військовослужбовців, безповоротними - 501 військовослужбовець", - повідомив він.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Спочатку окупанти бомбили військові об'єкти, а потім атакували й цивільні.

Захисники України давали супротивнику гідну відсіч. У середині квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що під час війни з РФ загинули 2 500-3 000 українських військовослужбовців.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що в українській державі станом на 11 травня знищили близько 26 350 ворогів.

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