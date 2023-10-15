В українських Військово-морських силах поки не розкривають, чим саме уражено корабель супротивника.

Російський корабель "Павел Державин" наразі відправлений в Новоросійськ для ремонту, інформація щодо характеру його пошкоджень уточнюється.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. "Інформація щодо характеру пошкоджень уточнюється. Що стосується місця перебування "Павла Державина" - він прямує до Новоросійська у пункт базування, де, скоріш за все, отримає якийсь ремонт після цих випадків з ним. Ми офіційно підтверджуємо лише ураження "Павла Державина" - двічі, та ураження "Николая Муру", якого теж відтягнули, але вже до кримських портів", - сказав Плетенчук.

Речник поки не розкрив, якими саме засобами було уражено судно. Водночас, за його інформацією, "Павло Державин" йде до Новоросійська своїм ходом, попри отримані пошкодження.

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"Чому до Новоросійська? Бо розосереджено в принципі корабельний склад РФ, який є в Азово-Чорноморському регіоні, по усіх базах, окрім севастопольської. Бо там вони не почуваються в безпеці", - пояснив Плетенчук.

За його словами, рішення про розосередження було прийнято раніше, але "Павлу Державіну" не пощастило, бо його відправили на чергування, і "відповідно він отримав там ці пошкодження".

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Як повідомляв УНІАН, зранку 12 жовтня стало відомо, що на рейді Севастополя вибухнув російський корабель. Йдеться про малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М" - носій крилатих ракет "Калібр".

Крім того, напередодні неподалік Севастополя підірвався також й великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державин".

Згодом стало відомо, що атака на ракетоносій "Буян" та підрив корабля "Павел Державин" - справа рук Служби безпеки України спільно з Військово-морськими силами України. Джерело у СБУ інформували, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

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