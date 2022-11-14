В результаті удару знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 "Рапіра". Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ.

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження пункту управління одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 "Рапіра". Також 15 загарбників поранено та пошкоджено три МТ-ЛБ", - йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.

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Війна в Україні: ситуація на Донбасі

Наразі на сході України триває найзапекліша боротьба з російськими окупантами. Сили оборони тримають фронт. За словами президента Зеленського, бої в Донецькій області наразі такі ж інтенсивні, як і в попередні дні.

Напередодні стало відомо, що українське командування відзвітувало про удар по місцю дислокації рашистів у селі Дніпряни. Там знаходилося 500 супротивників, багато з яких було ліквідовано. Точні втрати невідомі, проте на місці удару зібрали дві вантажівки з трупами.

Також відомо, що 13 листопада у Донецькій області російські окупанти зробили спробу штурму колоною техніки. Однак бійці Національної гвардії дали відсіч, знищили частину машин і змусити ворога відступити.

За прогнозами аналітиків, російські наступальні операції в Донецькій області посиляться в найближчі тижні, оскільки туди прибудуть додаткові мобілізовані військові, а також сили, виведені із західної частини Херсонської області.

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