Він зазначив, що недооцінювати противника не можна.

Україні треба готуватись і бути готовою на випадок, якщо Російська Федерація вирішить застосувати ядерну зброю. Про це командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Вадим Сухаревський сказав в інтерв'ю для проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".

Зокрема, у нього запитали, чи вірить він в можливість застосування ядерної зброї Росією по території України.

"Це повномасштабна війна, і недооцінювати противника ми не можемо. До цього треба готуватись, це треба розуміти, і, відповідно, треба бути готовими. Буде чи не буде – це вже інше питання. Треба згадувати фразу, що "Умом Росію нє понять", тут багато невідомих у цьому рівнянні", - вважає Сухаревський.

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Водночас він висловив сумнів, чи існують взагалі якісь "червоні лінії", оскільки російський диктатор Володимир Путін неодноразово погрожував цим у контексті ураження об'єктів на території Росії, але навіть коли ЗСУ вразили загоризонтну систему раннього попередження "Контейнер", якоїсь наджорсткої відповіді з боку росіян не було.

"Україна пройшла за ці 10 років шлях просто колосальний. І ми весь час протидіємо Путіну. Насправді Путін воює з нами з моменту свого приходу (до влади). Це його стратегія, яка обрана в плані нарощення імперіалізму, "руського міру"... Ядерна зброя? Я завжди своїм солдатам і офіцерам кажу: "Зате ми вже в окопах". Ми їх маємо посадити так само в окопи, і подивимось, хто з нас сильніший. І повірте, сильнішими виявимось ми", - сказав Сухаревський.

Він наголошує, що Україні просто треба не здаватись і розуміти, що, на відміну від росіян і їхньої загарбницької війни, Україна веде війну за власне виживання, за власні цінності, за те, за що боролись наші пращури всі ці століття.

Кремль "бряцає" ядеркою

Як повідомляв УНІАН, ексміністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс нещодавно заявив, що Захід справді злякався ядерних погроз Кремля і різко збавив темпи підтримки України з осені 2022 року. Російському диктатору Володимиру Путіну вдалося залякати західних лідерів, і цей страх досі впливає на взаємодію Києва з партнерами.

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