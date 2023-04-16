Резніков нагадав, що РФ попередили про "останню червону лінію у світі".

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає ядерні загрози Російської Федерації блефом.

Про це він розповів в інтерв'ю іспанській газеті La Razon. Відповідаючи на питання, чому країни-союзники не дають Україні все, що їй потрібно для протистояння РФ, він сказав, що Захід давно живе в догмі "не провокувати Росію".

"Це стало реальністю в 2008 році, під час саміту НАТО в Бухаресті. Була цілком реальна можливість того, що Україна і Грузія стануть новими членами. Американці були за це, як і більшість європейців. Саме канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших. Потім відбулося вторгнення та окупація деяких районів Грузії. Потім були отруєння в Солсбері, вибухи в Чехії і Болгарії, окупація Криму в 2014 році, Луганська і Донецька... Знову та ж доктрина: не провокуй Росію", - розповів він.

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Водночас міністр сказав, що вважає Російські погрози застосувати ядерну зброю блефом. "З технічної точки зору останнє випробування ядерної зброї було проведено в Казахстані в 1998 році. Повторюю: 1998 рік. У якому стані знаходиться цей атомний арсенал? Китай та Індія вже направили Кремлю чітке попередження проти застосування ядерної зброї. Це остання червона лінія у світі. І де б вони її використовували? Море, гори, міста, перша лінія?" - додав Резніков.

Ядерні загрози РФ

Нагадаємо, що у вересні 2022 року російський президент Путін оголосив про часткову мобілізацію. У своєму зверненні він сказав, що при загрозі цілісності Росії вони "використовують всі наявні засоби", додавши, що це не блеф. У НАТО сказали, що ця загроза була "небезпечною і безрозсудною".

У березні Путін повідомив, що вони будують у Білорусі спецсховище для тактичної ядерної зброї. У США і Євросоюзі заявили, що стурбовані цим рішенням.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко сказав, що може домовитися і про розміщення стратегічної ядерної зброї в країні.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що для розміщення ядерної зброї в Білорусі Путін повинен отримати дозвіл Китаю.

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