До появи цієї зброї росіяни спокійно накопичували резерви в найближчому тилу, а зараз будь-яке скупчення знищується.

Військовий оглядач Михайло Жирохов прокоментував РСЗВ М270, які Україна отримала від Великобританії.

Цитує експерта "Еспресо".

"М270 – реактивна система залпового вогню на базі тих самих ракет, що й М142 Himаrs. Різниця в тому, що Himars – колісна техніка на базі звичайної американської військової вантажівки, а М270 – гусенична, на базі БМП Bradley. Вони використовують ті самі боєприпаси, лише відрізняються потужністю. До прикладу, радянські зразки заряджають окремими снарядами, а західні – окремими блоками. Так ось: Himars може запускати один блок по шість ракет, а М270 – удвічі більше. Насправді від того, що в нас з'явилася ця зброя, на полі бою особливо нічого не зміниться. Просто замість двох Himars на позиції треба буде виїхати одній М270", - сказав Жирохов.

До появи цієї зброї росіяни спокійно накопичували резерви в найближчому тилу, а зараз будь-яке скупчення знищується. Якщо порівнювати дві артилерійські системи, колісна техніка буде швидшою, але для безпеки особового складу – М270 краща.

"Himars пересуваються швидше. А гусенична техніка – краще броньована. Навіть якщо близько відбуваються розриви, розрахунку військових, які сидять в кабіні, нічого не буде. У М270 швидкість пересування менша, але потужність більша. Загалом те, що в нас є таке озброєння, дозволяє нашому війську вражати цілі в найближчому тилу противника: знищувати командні пункти, склади боєприпасів і розташування особового складу. До появи цієї зброї росіяни спокійно накопичували резерви у найближчому тилу, а зараз будь-яке скупчення знищується", - додав експерт.

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