Супротивники втратили за добу, зокрема, 41 дрон та 62 артсистеми.

Загальні втрати Росії за добу збільшилися - ліквідовані ще 1 тис. 200 ворожих солдатів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 560 тис. 290 осіб.

Серед втрат в техніці, зокрема, 8 тис. 214 (+8) одиниць танків, 15 тис. 826 (+15) бойових броньованих машин, 15 тис. 324 (+62) артилерійські системи та 1 тис. 119 реактивних систем залпового вогню.

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Також у цьому переліку 892 (+2) одиниці засобів протиповітряної оборони, 361 літак, 326 гелікоптерів, 12 тис. 148 (+41) безпілотників оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 398 (+2) крилатих ракет.

Крім того, ліквідовано вже 28 кораблів/катерів, підводний човен, 20 тис. 623 (+85) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 тис. 569 (+3) одиниць спеціальної техніки.

Важливі новини України про війну - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що 13 і 14 липня Сили оборони України провели локальні контратаки на північ і північний схід від Харкова та відвоювали деякі позиції у Вовчанську.

Зокрема, на геолокаційних кадрах, датованих 14 липня, видно, як елементи чеченського 204-го полку спеціального призначення "Ахмат" завдають ударів по українських силах у північно-західній частині Вовчанська. Це свідчить про те, що українські війська повернули деякі позиції в цьому районі.

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