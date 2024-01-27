Організація бере певну участь у процесі обміну тілами між сторонами.

Якщо внаслідок катастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 є загиблі українські полонені, їхні тіла мають повернути Україні.

Про це заявив речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко в ефірі Радіо Свобода.

"Якщо говорити про тіла загиблих, то абсурдно говорити про їхню повторну участь у конфлікті, тому тіла мають повертатися якнайшвидше. Ми беремо у цьому певну участь - в обміні тілами між Російською Федерацією і Україною. Якщо є загиблі внаслідок цієї авіакатастрофи, то їхні тіла мають бути повернуті", - наголосив Власенко.

Втім, за словами представника МКЧХ, для такого обміну має пройти більше часу. На запитання про те, чи зверталися останніми днями до МКЧХ родичі людей, чиї прізвища пропагандисти опублікували, зазначаючи, що вони знаходилися на борту знищеного Іл-76, Власенко сказав, що йому про це невідомо.

Падіння Іл-76 в Росії - що відомо

24 січня в Бєлгородській області Росії впав військовий транспортний літак Іл-76. Росія стверджує, що на борту було 65 військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військових. Українська сторона не підтвердила, що в літаку були військовополонені. Міноборони України також поки не може підтвердити, чи була причиною падіння літака атака Збройних сил України.

Сьогодні, 26 січня, представник ГУР Андрій Юсов підкреслив, що зірваний 24 січня обмін полоненими повинен був бути одним з найбільших за час повномасштабної війни. Він також зазначив, що Росія не передавала Червоному Хресту інформацію про українських полонених щодо обміну 24 січня, який не відбувся.

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